Пенсионные удостоверения могут вернуть

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект Минтруда, который предлагает внести изменения в пенсионные правила и вернуть пенсионные удостоверения, отмененные в 2015 году в связи с пенсионной реформой.

Сегодня вместо удостоверения по запросу пенсионера выдается справка формата А4, подтверждающая факт назначения пенсии, ее размер за определенный период. Между собой госорганы получают информацию в межведомственом порядке.

Но, как указано в пояснительной записке, пенсионеры все сталкиваются с необходимостью предъявления документа, подтверждающего факт назначения пенсии, при посещении музея, для получения скидок в аптечных и торговых сетях. Справка о назначении пенсии на бумажном носителе представляет гражданину определенные неудобства ввиду формата данного носителя – его громоздкость, износ, легкость повреждения.

В этой связи проектом приказа вносятся изменения, согласно которым факт назначения пенсии по желанию гражданина может подтверждаться пенсионным удостоверением, на котором указывается фамилия, имя, отчество гражданина, страховой номер индивидуального лицевого счета, вид пенсии и срок, на который она установлена, а также размещается фотография гражданина. Пенсионное удостоверение предлагается оформлять по выбору гражданина на материальном носителе или в форме электронного документа.

Полномочия по утверждению формы пенсионного удостоверения, порядка его оформления и выдачи предлагается закрепить за Пенсионным фондом Российской Федерации.

Сейчас проект проходит общественные обсуждения и экспертизу, этап завершится 4 июня. Если предложение Минтруда будет одобрено, приказ о возврате пенсионных удостоверений должен вступить в силу 1 января 2021 года.