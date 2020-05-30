Бывший работник Покровского рудника украл золото на сумму больше миллиона

В Магдагачинском районе осужден бывший работник Покровского рудника за кражу золота, принадлежащего золотодобывающей компании. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пункта «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере).

Установлено, что осужденный в период работы тайно, систематически сливал из емкости товарный регенерат, содержащий драгоценные металлы (золото и серебро), из которого в последующем получал химически чистое золото и серебро. Похищенные им таким способом драгоценные металлы были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по Амурской области в гараже по месту жительства осужденного.

В общей сложности мужчина похитил более 400 граммов золота и 33 граммов серебра стоимостью свыше 1,1 миллиона рублей.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил злоумышленнику 4 года лишения свободы. Назначенное наказание постановил считать условным с испытательным сроком 2 года.

Причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело расследовалось следственным отделом УФСБ России по Амурской области. Государственное обвинение поддержано прокурором Магдагачинского района.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает амурская прокуратура.