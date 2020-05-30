Из проекта нового КоАП убрали увеличенные штрафы

«В законопроекте решено сохранить размеры административных штрафов в пределах, в целом не превышающих установленные в настоящее время КоАП. Также по итогам публичного обсуждения было принято решение сохранить действующие сроки давности, изменив лишь юридико-технический подход к изложению соответствующей нормы общей части проекта нового КоАП с целью сделать ее более удобной и простой. Так, общий срок давности привлечения к административной ответственности в новом КоАП будет составлять один год»,— сообщает пресс-служба Минюста.

В проекте нового КоАП будут предусмотрены исключения из общего годичного срока давности по тем составам административных правонарушений, по которым они в настоящий момент составляют менее года: два месяца (при рассмотрении дела об административном правонарушении органом, должностным лицом) и три месяца (при рассмотрении дела об административном правонарушении судом), либо более одного года (два, три и шесть лет).

В проекте нового КоАП предусмотрены другие изменения:

включена норма о презумпции невиновности лиц, привлекаемых к ответственности за административные правонарушения, до вынесения решения, а также предусмотрен механизм восстановления прав лиц, незаконно привлеченных к административной ответственности;

за впервые совершенное административное правонарушение, не являющееся грубым, назначается административный штраф, а другие (более строгие) основные и дополнительные административные наказания, установленные санкцией соответствующей нормы особенной части КоАП, могут применяться только в случае совершения повторного административного правонарушения;

исключается возможность назначения нескольких административных наказаний при одновременном выявлении однородных административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена одной статьей КоАП;

суд, рассматривая дело об административном правонарушении, с учетом характера совершенного административного правонарушения может не признать отягчающим любое из обстоятельств, включенное в их перечень;

предлагается установить в качестве общего правила возможность уплаты наложенного административного штрафа со скидкой 50% в течение 20 дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении. Оно не будет действовать только при совершении грубых правонарушений, а также правонарушений в сфере транспортной безопасности и отдельных правонарушений в сфере дорожного движения;

исключается одновременное привлечение к ответственности юридического и его должностного лица за одно и тоже правонарушение, кроме случаев, когда предусмотрена возможность назначения различных видов административного наказания для юридического лица и его должностного лица или, когда одно из указанных лиц освобождается от наказания в связи с невозможностью его исполнения.

Предполагается, что новый кодекс вступит в силу 1 января следующего года. Как пишет «Коммерсант», в конце января Минюст представил проекты нового Административного и процессуального кодекса РФ. Новые версии кодексов вызвали критику как со стороны общества, так и со стороны власти. В «Единой России» проект КоАП назвали «репрессивной машиной для дополнительных поборов с населения». Минюст пообещал пересмотреть нормы кодекса. В марте сообщалось, что министерство отказалось повышать штрафы для водителей.