Выпускники художественной школы Благовещенска разработали фирменный стиль для заповедников

В художественной школе Благовещенска состоялась защита выпускных работ по основам дизайн-проектирования. 22 ученика представили свои проекты. Среди них – разработка детской азбуки по Красной книге Амурской области, фирменный стиль для Зейского и Хинганского природных заповедников.

«В 2020 году выпустились 22 ученика отделения "Дизайн". Девять ребят выполнили работы на компьютере в графическом редакторе Adobe Photoshop и CorelDRAW, а 13 учеников предпочли ручную подачу на планшете 50 на 70 сантиметров. На защиту был представлен проект и папка с поисковыми эскизами», – рассказала руководитель Оксана Красуля.

Комиссия отметила лучшую работу «Разработка серии открыток. Русские народные праздники», которую выполнила Мария Шишкарёва. Кроме основного планшета Мария отпечатала свои работы в виде серии открыток, которые готовы к использованию. Виктория Бублиенко разработала детскую азбуку по «Красной книге» Амурской области.

Виктория Васина представила фирменный стиль для Зейского государственного природного заповедника, где представила плакат, визитку и серию сувенирной продукции, а Мария Григорьева работала над фирменным стилем для Хинганского государственного природного заповедника, разработав баннер, визитку и серию информационных листовок о журавлях и белом аисте.

Анастасия Воронина работала над социальным проектом «Краснокнижные растения Амурской области». Настя разработала социальный плакат с призывом о сохранении цветов, а также предложила вариант продвижения своего проекта.

Интересную задумку предложила Диана Зубкова: она представила проект с разработкой театрального костюма к спектаклю «Македонма» по мотивам эвенкийской сказки, с воплощением образа шаманского костюма в материале. Диана создала эскиз костюма высотой 60 сантиметров.

Ксения Хохрикова работала над эскизом ювелирных украшений по мотивам славянской символики «Птица счастья», где за основу взяла образ мифической птицы Сирин. На планшете автор представила разработки гривны и височных колец, а также образ девушки в украшениях (автопортрет).

«Желаем выпускникам творческих успехов и реализации планов в поступлении в вузы России и дальнейшей учёбе!» – напутствуют выпускников преподаватели Художественной школы, сообщает управление культуры администрации Благовещенска.