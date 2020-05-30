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30мая
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сегодня, 13:01 0

В Благовещенске полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты

В Благовещенске полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты
Фото: pixabay.com

В дежурную часть отдела полиции Благовещенска обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что потеряла банковскую карту, после чего с неё стали списываться небольшие суммы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что картой злоумышленник расплачивался на одной из заправочных станций. Изучив записи с камер наружного видеонаблюдения на заправке, сыщики установили автомобиль, который обслуживался именно в то время, когда с карты заявительницы была сняты денежные средства. Пассажир этого автомобиля на АЗС заплатил за бензин бесконтактным способом оплаты. Кроме того, установлено, что этот же молодой человек совершал покупки до 1 000 рублей в различных магазинах, где при расчете пластиковой картой по терминалу не нужно вводить пин-код.

Таким образом за несколько часов злоумышленник успел потратить с найденной им пластиковой карты более 7 000 рублей.

По факту мошенничества с использованием электронных средств платежа возбуждено уголовное дело. Злоумышленника 2001 года рождения оперативники задержали по месту жительства и доставили в дежурную часть полиции.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает амурское УМВД.

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