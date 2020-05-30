В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

Рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявили китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний.

Отмечается, что в ходе исследования были изучены образцы животных, которые продавались в торговой точке в Китае. Результаты их тестов на COVID-19 были отрицательными. Это означает, что они не могли заразить покупателей. «Выходит, что рынок был одной из жертв заражения», — заявил глава центра Гао Фу.

Но версия о том, что вирус возник в летучих мышах, прежде чем он был передан людям через «промежуточное животное», подтвердилась. Точное место заражения неизвестно, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

По словам зоолога из Джорджтаунского университета Колина Карлсона, рынок морепродуктов в Ухане, вероятно, стал местом широкого распространения инфекции, когда один человек заразил многих других.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.