В Тынде судебные приставы вместе с мэрией снесли торговый павильон

Судебные приставы совместно с сотрудниками администрации города Тынды демонтировали торговый павильон. Самостоятельно освобождать земельный участок индивидуальный предприниматель не хотел.

В отделе судебных приставов по Тындинскому району на принудительном исполнении находилось исполнительное производство об обязании ИП освободить переданный ему по договору аренды земельный участок путем демонтажа нестационарного объекта.

В установленный срок решение суда бизнесмен не исполнил, поэтому было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Должнику по исполнительному производству неоднократно вручалось требование об исполнении решения суда, однако, самостоятельно к освобождению земельного участка он не приступил. В связи с чем был привлечен к административной ответственности. Несмотря на все эти меры, владелец торгового павильона судебное решение не исполнял.

27 мая судебные приставы совместно с представителями мэрии Тынды провели исполнительные действия, в результате которых нестационарный объект — торговый павильон принудительно демонтирован. Решение суда исполнено, исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Понесенные расходы по демонтажу будут взысканы с должника, сообщает амурское управление ФССП.

«Здесь был магазин. Теперь будет часть Бамовского Арбата. В понедельник предъявляем иски по недострою гостиницы, что на фото, и по недострою во дворе на Профсоюзной 2,4. Будет красиво. Но не вдруг. Раньше подать в суд не могли – договоры аренды земельных участков истекают на следующей неделе. Серое здание рядом с гостиницей "Юность" выкупила предприниматель. Она облагородит фасад и сделает там кофейню», – написала у себя в Инстаграме мэр Тынды Марина Михайлова.