Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:44 1

В Тынде судебные приставы вместе с мэрией снесли торговый павильон

В Тынде судебные приставы вместе с мэрией снесли торговый павильон

Судебные приставы совместно с сотрудниками администрации города Тынды демонтировали торговый павильон. Самостоятельно освобождать земельный участок индивидуальный предприниматель не хотел.

В отделе судебных приставов по Тындинскому району на принудительном исполнении находилось исполнительное производство об обязании ИП освободить переданный ему по договору аренды земельный участок путем демонтажа нестационарного объекта.

В установленный срок решение суда бизнесмен не исполнил, поэтому было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Должнику по исполнительному производству неоднократно вручалось требование об исполнении решения суда, однако, самостоятельно к освобождению земельного участка он не приступил. В связи с чем был привлечен к административной ответственности. Несмотря на все эти меры, владелец торгового павильона судебное решение не исполнял.

27 мая судебные приставы совместно с представителями мэрии Тынды провели исполнительные действия, в результате которых нестационарный объект — торговый павильон принудительно демонтирован. Решение суда исполнено, исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Понесенные расходы по демонтажу будут взысканы с должника, сообщает амурское управление ФССП.

«Здесь был магазин. Теперь будет часть Бамовского Арбата. В понедельник предъявляем иски по недострою гостиницы, что на фото, и по недострою во дворе на Профсоюзной 2,4. Будет красиво. Но не вдруг. Раньше подать в суд не могли – договоры аренды земельных участков истекают на следующей неделе. Серое здание рядом с гостиницей "Юность" выкупила предприниматель. Она облагородит фасад и сделает там кофейню», – написала у себя в Инстаграме мэр Тынды Марина Михайлова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Здесь был магазин. Теперь будет часть Бамовского Арбата. В понедельник предъявляем иски по недострою гостиницы, что на фото, и по недострою во дворе на Профсоюзной 2,4. Будет красиво. Но не вдруг. Раньше подать в суд не могли - договоры аренды земельных участков истекают на следующей неделе. Серое здание рядом с гостиницей "Юность" выкупила предприниматель. Она облагородит фасад и сделает там кофейню.

Публикация от Марина Михайлова (@mikhaylova2018)

Просмотров всего: 238

#Тында

распечатать


Общество 6

Тындинскому врачу «коронавирусные» надбавки выплатили после вмешательства прокуратуры
Коронавирус

В Тынде хотят открыть лабораторию для тестирования на COVID-19
Коронавирус 19

В Тынде врач, контактировавшая с больным COVID-19, продолжала работать в больнице

Общество 12

Эпидситуацию по коронавирусу в Тынде усложняют проводники поездов
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • галка галкина

    галка галкина
    22 минуты назад

    заголовок огонь!!! тындинская мэрия пошла под снос вместе с ларьком, мэр то хоть в курсе, а то придет на работу, а там пустырь.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь