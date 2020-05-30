Амурчанка рассказала, как ее мужа пытался обмануть мошенник

Жительница Приамурья Марина рассказала, как ее мужа пытался обмануть мошенник. О схеме, которой злоумышленник следовал, женщина знала из СМИ. Мошенник вышел на амурчан после того, как те разместили объявление на одном из сайтов о продаже трактора.

«Сегодня столкнулись с мошенниками. Объявление наше висит около недели, люди сначала интересовались, потом наступило затишье. А сегодня с утра – звонки якобы от разных покупателей, которые сбивали цену. В итоге уже вечером позвонил мужчина, сказал, что он сейчас на вахте и хотел бы купить наш трактор. Для того чтобы мы сняли объявление, готов перевести задаток. Начал спрашивать номер карты и попросил супруга идти к терминалу. Тут я вспомнила ваши статьи о похожих случаях. Сказала супругу – он раньше с этим не сталкивался и был готов послушать мошенника. В итоге покупателю сказали, что, если он готов купить, пусть переводит деньги, но к терминалу муж не пойдёт. Разговор тут же закончился, пропали и все наши "покупатели". Хочу обратить внимание на то, что мошенники в течение всего дня нас обрабатывали. Мужчина также интересовался возрастом супруга и какого банка карта. Будьте внимательны», – поделилась женщина.