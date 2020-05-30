На самоизоляции в Приамурье находится 1 301 человек

На изоляции по месту жительства в Амурской области находится 1 301 человек, в изоляторах – 23, в обсерваторе – 0. Общее количество контактных лиц с заболевшими – 1 324 человека. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

На новую коронавирусную инфекцию проведено 46 741 исследование, в том числе за последние сутки – 1 898.

Коэффициент распространения инфекции в регионе – 0,8. Показатель тестирования – 224,4 на 100 тысяч населения. Свободный коечный фонд – 53,4 %.

Всего в Амурской области выявлен 461 случай новой коронавирусной инфекции, 151 из которых завершились выздоровлением. Заболевшие – жители Благовещенска (194 человека), Благовещенского района (16 человек), Белогорска (32 человека), Тынды (56 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (11 человек), Свободного (53 человека), Шимановска (35 человек) Прогресса (4 человека), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (6 человек), Бурейского района (1 человек), Серышевского района (28 человек), Райчихинска (4 человека), Константиновского района (2 человека), Сковородинского района (1 человек), Тындинского района (3 человека), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (1 человек). По официальной информации амурского Роспотребнадзора, зарегистрированы 2 летальных исхода от COVID-19. Еще 4 человека скончались от сопутствующих заболеваний.