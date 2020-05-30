Для сокращения сроков ремонта на магистралях Благовещенска стройматериалы будут возить ночью

Для того чтобы ускорить процесс капитального ремонта улиц Калинина, Ленина, Загородной и ремонта инженерных сетей, принято решение запустить грузовики с инертными материалами в том числе в ночное время.

В этой связи по улице Ленина (направление к селу Верхнеблаговещенскому) с 30 мая временно приостановлено действие дорожных знаков, ограничивающих движение грузового транспорта в ночное время, сообщает администрация города Благовещенска. Мэрия просит жителей села отнестись с пониманием ко временным неудобствам.

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#строительство #транспорт

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Любовь Чуприна