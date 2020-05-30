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сегодня, 10:06 0

Для сокращения сроков ремонта на магистралях Благовещенска стройматериалы будут возить ночью

Для сокращения сроков ремонта на магистралях Благовещенска стройматериалы будут возить ночью

Для того чтобы ускорить процесс капитального ремонта улиц Калинина, Ленина, Загородной и ремонта инженерных сетей, принято решение запустить грузовики с инертными материалами в том числе в ночное время.

В этой связи по улице Ленина (направление к селу Верхнеблаговещенскому) с 30 мая временно приостановлено действие дорожных знаков, ограничивающих движение грузового транспорта в ночное время, сообщает администрация города Благовещенска.

Мэрия просит жителей села отнестись с пониманием ко временным неудобствам.

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#строительство #транспорт

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