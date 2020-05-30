На набережной в Благовещенске установили санитайзеры (фото)
В Благовещенске на набережной реки Амур установили санитайзеры для обработки рук. Накануне емкости с дезинфицирующим раствором появились на детской и баскетбольной площадках.
Воспользоваться ими могут все желающие. Доливать антисептик будут ежедневно.
Администрация города обращается к жителям с просьбой относиться бережно к установленному оборудованию, использовать его только по назначению. В мэрии также напоминают, что обработка площадок дезраствором посредством генератора холодного тумана проводится дважды в неделю.
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