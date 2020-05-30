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сегодня, 09:42 2

На набережной в Благовещенске установили санитайзеры (фото)

На набережной в Благовещенске установили санитайзеры (фото)
Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске на набережной реки Амур установили санитайзеры для обработки рук. Накануне емкости с дезинфицирующим раствором появились на детской и баскетбольной площадках.

Воспользоваться ими могут все желающие. Доливать антисептик будут ежедневно.

Администрация города обращается к жителям с просьбой относиться бережно к установленному оборудованию, использовать его только по назначению. В мэрии также напоминают, что обработка площадок дезраствором посредством генератора холодного тумана проводится дважды в неделю.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • White Wolf

    White Wolf
    23 минуты назад

    Наверное, 1 шт. на километр

  • Модератор

    Модератор
    2 минуты назад

    White Wolf

    Наверное, 1 шт. на километр



    Читая дальше заголовка можно узнать в каких местах добавили их

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