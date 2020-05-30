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сегодня, 09:13 0

В Приамурье пропал мужчина с дефектом речи

В Приамурье пропал мужчина с дефектом речи

В Приамурье пропал Александр Пуртов 1952 года рождения. В последний раз его видели по адресу: село Чигири Благовещенского района, улица Хвойная/улица Молодёжная.

Мужчина исчез 15 мая около 18:00. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. При себе амурчанин имел паспорт. Информацию о розыске разместил поисково-спасательный отряд «Амур».

Приметы: на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, рост 175 сантиметров, волосы седые, глаза серо-голубые. Был одет: светлая ветровка, чёрные джинсы, рубашка светлая, синие туфли.

Особые приметы: имеет дефект речи – шепелявит, на правой руке безымянного пальца отсутствуют 2 фаланги.

Всех, кому известно местонахождение Александра, просят сообщить по телефонам: +7914-581-01-57 (волонтёры), 102 (полиция).

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#происшествия

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