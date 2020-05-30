В Благовещенске ко Дню города краеведы представят авторские видеоэкскурсии

2 июня, в День города, в Благовещенске участники краеведческого проекта «Школа народного экскурсовода» презентуют три новые видеоэкскурсии. Любители исследований расскажут о тайне одного из мемориалов, историю городского Народного дома и пройдут по следам талантливого архитектора Блюма.

Все участники – краеведы-любители: экскурсии проведут юрист, учитель и специалист информационных технологий. Маршрут благовещенки Анастасии Коноваловой называется «Земля амурская была, есть и будет русской, или В поисках третьей таблички». Елена Слободчикова расскажет о трагических событиях на месте «Мемориального комплекса стадиона "Спартак"» и историю «Народного дома». София Лахтионова пойдёт «По следам архитектора Блюма» и расскажет, где в Благовещенске находилась духовная консистория.

Результат исследовательской работы участников проекта можно будет посмотреть на сайте Муниципальной информационной библиотечной системы в разделе «Видео» www.biblioblag.ru или на YouTube-канале учреждения.

Презентовать экскурсии «Школа народного экскурсовода» будет и дальше, объединив маршруты под названием «Город-музей».

«Школа народного экскурсовода» – это проект центра краеведческих и музейных инициатив «Народный музей», направленный на поддержку общественного краеведческого движения. Бесплатные занятия для интересующихся историей Благовещенска стартовали в декабре 2019 года в библиотеке «Центральная» (улица Красноармейская, 128). Также были практические занятия в городском военкомате, управлении ЗАГС Амурской области, госархиве Приамурья и общественных, ведомственных музеях города. Куратор проекта – кандидат исторических наук, методист Муниципальной информационной библиотечной системы Благовещенска Елена Пастухова.

Работу «Школы народного экскурсовода» давно оценили на федеральном уровне. Осенью 2019 года благовещенский проект вошел в ТОП-5 лучших региональных практик по версии Экспертного института социальных исследований (г. Москва). А спустя несколько дней Елену Ивановну Пастухову пригласили в Москву на стратегическую сессию лаборатории умных решений «Смартека». Это проект Агентства стратегических инициатив (АСИ). Представители регионов Дальневосточного федерального округа делились интересными и эффективными практиками.