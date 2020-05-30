Путин объявил 24 июня, день Парада Победы, нерабочим

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим. Текст указа опубликован в пятницу на сайте Кремля.

«В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года, в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю провести 24 июня 2020 года в 10 часов по местному времени в Москве, на Красной площади, в других городах Российской Федерации военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне - Знамени Победы», – говорится в тексте указа, где отмечено, что 24 июня 2020 года объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы.

Согласно указу, 24 июня в 22:00 по местному времени в Москве и других городах России будет проведен артиллерийский салют. Министерству обороны поручено обеспечить подготовку и определить места проведения военных парадов и салюта.

Президент России Владимир Путин сообщил 16 апреля о переносе всех массовых публичных мероприятий, запланированных в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе парада на Красной площади. Он отметил, что шествие «Бессмертного полка» и парад пройдут в этом году в более поздние сроки. 28 апреля президент сообщил, что 9 мая состоится авиационный парад и дадут салюты в городах.

26 мая президент на совещании с министром обороны страны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Глава государства пояснил, что выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Президент поручил главе Минобороны исключить любые риски для здоровья участников парада, сообщает ТАСС.