Благовещенскому инклюзивному любительскому театру «Крылья» исполнилось 5 лет

Единственный в Амурской области инклюзивный любительский театр «Крылья» образован в 2015 году. Активные амурчане, в том числе с ограничениями по здоровью, объединились в творческую группу под руководством режиссера Ирины Ерофеевой.

Первый премьерный спектакль «Переполох в Галошино» состоялся 29 мая 5 лет назад. Сейчас в их театральной копилке уже более десяти серьезных постановок. Однако коллектив не останавливается на достигнутом, продолжает развиваться, экспериментировать с репертуаром, а также сотрудничать с драматургом из Санкт-Петербурга Татьяны Закипной.

На сегодняшний день в театре «Крылья» занимаются 15 талантливых амурчан. Коллектив внесен в сборник-реестр «Особые театры России» и за время существования успел завоевать не только многочисленные симпатии зрителей, но и стать участником престижных творческих конкурсов, например, Всероссийского фестиваля особых театров «ПРОТЕАТР» в Москве. В 2017-м «Крылья – обладатели диплома «Лучший актёрский ансамбль» всероссийского фестиваля любительских театров «Дальневосточный бенефис» в Комсомольске-на-Амуре. А в декабре 2018 года они участники церемонии торжественного открытия российского Года театра в Амурской области.

В 2019 году театр представил новый спектакль «Очень простая история» по пьесе Марии Ладо. Спектакль сразу же завоевал любовь зрителей и был отмечен дипломами и специальным призом жюри Межрегионального этапа фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России во Владивостоке. Дипломом «Лучшая мужская роль второго плана» удостоен участник инклюзивного любительского театра «Крылья» Иван Христолюбов. Актер театра Александр Ерофеев отмечен специальным призом «Самая яркая роль». Коллектив театра награждён дипломом «За преданность сцене».