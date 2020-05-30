В Благовещенске временно изменится схема маршрута № 38
С 1 июня до момента окончания ремонтных работ по улице Калинина в городе изменяется схема движения маршрута № 38.
При движении от поселка Астрахановка в сторону остановочного пункта «Мост» схема движения будет следующей:
- Игнатьевское шоссе – улица Мухина – улица Зейская – улица Комсомольская – улица Ленина – далее по утвержденному маршруту.
При движении от остановочного пункта «Мост» в сторону поселка Астрахановка схема движения следующая:
- улица Ленина – улица Мухина – улица Игнатьевское шоссе - далее по утвержденному маршруту, сообщает пресс-служба городской администрации.
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