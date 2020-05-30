Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость
сегодня, 06:21 0

В Благовещенске временно изменится схема маршрута № 38

В Благовещенске временно изменится схема маршрута № 38

С 1 июня до момента окончания ремонтных работ по улице Калинина в городе изменяется схема движения маршрута № 38.

При движении от поселка Астрахановка в сторону остановочного пункта «Мост» схема движения будет следующей:

- Игнатьевское шоссе – улица Мухина – улица Зейская – улица Комсомольская – улица Ленина – далее по утвержденному маршруту.

При движении от остановочного пункта «Мост» в сторону поселка Астрахановка схема движения следующая:

- улица Ленина – улица Мухина – улица Игнатьевское шоссе - далее по утвержденному маршруту, сообщает пресс-служба городской администрации.

Просмотров всего: 16

#дороги #транспорт

распечатать


Коронавирус

В поездах РЖД отменили социальную дистанцию при рассадке пассажиров
Общество 1

В Амурской области на двух участках железной дороги начался ремонт
Общество 1

В Благовещенске создадут карту перекопов
Общество 4

Открыть движение по двум полосам на мосту через Зею в Благовещенске планируют 1 июня
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь