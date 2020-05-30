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сегодня, 06:05 0

В поездах РЖД отменили социальную дистанцию при рассадке пассажиров

В поездах РЖД отменили социальную дистанцию при рассадке пассажиров
Фото: tvkrasnodar.ru

РЖД отменили в поездах дальнего следования рассадку пассажиров с социальной дистанцией, которую ранее ввели для борьбы с распространением коронавируса. На рейсы поездов дальнего следования отправлением после 28 мая открыта продажа на все места.

Билеты с учетом дистанции начали продавать в апреле. Например, в сидячих вагонах, где по два сиденья в ряд, билет можно купить только на место у окна, соседнее автоматически показывается как занятое. Если в ряду три места, билет нельзя купить на среднее.

В конце мая Минтранс опубликовал согласованные с Роспотребнадзором рекомендации для различных видов транспорта. В документе, в частности, не прописана дистанционная рассадка пассажиров в поездах.

При этом остается обязательным визуальный контроль состояния здоровья пассажира при посадке в поезд, измерение температуры дважды в сутки, влажная уборка в вагонах не реже двух раз в сутки с дезинфекцией всех ручек, уборка туалетов с мытьем полов и стен не реже четырех раз в сутки. Журналы в поезде запрещены.

После снятия ограничений предлагается сохранить некоторые требования по уборке вагонов, отменить запрет на журналы и визуальный контроль за состоянием пассажиров, сообщает «РИА Новости».

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#коронавирус #транспорт

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