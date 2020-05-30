Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 29 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 29 мая.

Мокрый снег не исключают в Амурской области

Амурские синоптики сообщили о том, какая погода ожидается на территории Амурской области 1-4 июня. Возможно похолодание и выпадение мокрого снега.

Еще у 28 амурчан подтвержден COVID-19

29 мая в Амурской области лабораторно подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 6,5 %.

Василий Орлов: мы готовы к тому, что эпидситуация будет нарастать

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что Приамурье готово к ухудшению эпидемиологической ситуации. Половина коек в развернутых госпиталях сейчас пустует.

Подросток убил девятилетнюю девочку в Воронежской области

Шестнадцатилетний подросток подозревается в убийстве девятилетней девочки, которая 25 мая пропала в Воронежской области. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

Просмотров всего: 3

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Общество 1

Несостоявшиеся авиапассажиры получат ваучеры вместо денег: обзор прессы
Общество

Выбор читателей за 28 мая
Общество 1

Ботало стало предметом судебных разбирательств соседей: обзор прессы
Общество

Выбор читателей за 27 мая
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь