Выбор читателей за 29 мая
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 29 мая.
Мокрый снег не исключают в Амурской области
Амурские синоптики сообщили о том, какая погода ожидается на территории Амурской области 1-4 июня. Возможно похолодание и выпадение мокрого снега.
Еще у 28 амурчан подтвержден COVID-19
29 мая в Амурской области лабораторно подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 6,5 %.
Василий Орлов: мы готовы к тому, что эпидситуация будет нарастать
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что Приамурье готово к ухудшению эпидемиологической ситуации. Половина коек в развернутых госпиталях сейчас пустует.
Подросток убил девятилетнюю девочку в Воронежской области
Шестнадцатилетний подросток подозревается в убийстве девятилетней девочки, которая 25 мая пропала в Воронежской области. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном управлении СК России по региону.
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