Выбор читателей за 29 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 29 мая.

Амурские синоптики сообщили о том, какая погода ожидается на территории Амурской области 1-4 июня. Возможно похолодание и выпадение мокрого снега.

29 мая в Амурской области лабораторно подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 6,5 %.

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что Приамурье готово к ухудшению эпидемиологической ситуации. Половина коек в развернутых госпиталях сейчас пустует.

Шестнадцатилетний подросток подозревается в убийстве девятилетней девочки, которая 25 мая пропала в Воронежской области. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном управлении СК России по региону.