Гороскоп 30 мая: Рыбам не стоит ввязываться в конфликты, у Близнецов перемены в личной жизни

Восход Солнца: 04:25

Заход Солнца: 20:29

Солнце в Близнецах.

Овен. Настройтесь на деловой лад, работы будет много и Ваше настроение во многом зависит от того, как быстро Вы с ней справитесь. Представители знака будут радоваться неожиданному деловому предложению!

Телец. Благоприятный момент для релакса или работы в приемлемом темпе и без стрессов. Не время совершать подвиги. Возможно, некоторые коллеги будут даже завидовать ваших успехам, а недоброжелатели захотят остановить ваше движение. Никому не доверяйте и не рискуйте без надобности.

Близнецы. Несмотря на отсутствие особенных подвижек в личной жизни, сегодня Вы будете настроены романтично. Воспользуйтесь возможностью сблизиться с интересным человеком. В личных отношениях назревают перемены, к счастью, они будут позитивными. Тот, кто давно ждет предложения руки и сердца, его, неожиданно, получит.

Рак. Держите эмоции при себе, тогда и проблем с домашними не будет. Распределите свои ресурсы таким образом, чтобы не делать несколько дел в один момент.

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Лев. У Вас появится повод для радости, начнет приносить доход проект, которым Вы занимались уже очень давно. Очень благотворно на Вас повлияет разбор вещей, которые давно уже Львам не нужны.

Дева. В этот день работа будет для Вас особенной радостью, ведь Вы будете заниматься любимым, полезным и приятным делом одновременно. Наберитесь терпения в отношениях с близкими, в этот день проявление эгоизма может привести к крупной ссоре.

Весы. Поступление денежных средств поставит перед Весами новое задание, придумать, как потратить их с максимальной пользой. С самого утра у Вас будет сразу несколько причин радоваться жизни, неожиданно для себя Вы решите множество проблемных ситуаций.

Скорпион. Утро будет активным, обстоятельства потребуют от Вас быстрой реакции и волевых решений. Интеллектуальная активность находится на высоком уровне, поэтому Вы можете добиться результатов.

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Стрелец. Время благоприятно для деловой и интеллектуальной активности, ставьте перед собой амбициозные задачи. Вам мешает неуверенность в себе, найдите источник мотивации и вдохновения, тогда и дела пойдут гораздо быстрее!

Козерог. Чем меньше Вы будете тратить время на общение, тем больше дел успеете сделать до захода солнца. Дозируйте информацию из внешнего мира, иначе и до депрессии дойти можно.

Водолей. День обойдется без неожиданностей, и это очень обрадует Водолеев, ведь на сегодня Вы запланировали много важных и ответственных мероприятий. Внимательно следите за тем, что произносите, чтобы не пришлось потом оправдываться за свои слова.

Рыбы. Не ввязывайтесь сегодня в конфликты, которые Вас не касаются, иначе и сами расстроитесь, и людям не поможете. Напишите или позвоните человеку, с которым расстались случайно, если хотите вернуть его в свой круг общения.

Астролог: Вальдемар Небоходцев