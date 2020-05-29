Литературная премия имени Завальнюка будет вручена в октябре

Церемония награждения победителей литературной премии имени Леонида Завальнюка в этом году предположительно пройдет в Благовещенск в октябре. Оргкомитет решил не отменять мероприятие, работа идет по согласованному ранее плану.

Обновлен состав жюри, внесены изменения в положение о премии. В текущем году прием заявок продлен до 30 июня по всем номинациям «Лучшее произведение в прозе», «Лучшее произведение в поэзии», «За вклад в популяризацию и изучение творчества Леонида Завальнюка и (или) истории, культуры, литературы Приамурья».

Дополнительную информацию об условиях выдвижения и сроках проведения Премии можно получить на сайте Амурской областной научной библиотеки имени Н. Н. Муравьёва-Амурского www.libamur.ru.

Кроме того, в этом году совместно с литературным объединением «Творческая гостиная Зеленая лампа Амура» будет проведен конкурс рассказов на тему «Моя история из дневника».

Победителям этого конкурса будут вручены рекомендации на поездку в ОЦ «Сириус» в Сочи. Подробную информацию об условиях участия в конкурсе можно получить на https://blogs.amur.info/829/10970/.

В 2019 году лауреатами премии стали благовещенцы Игорь Игнатенко и Валентина Кобзарь, в 2018 году – благовещенцы Ирина Вакуленко и Николай Левченко, а также московский критик и исследователь творчества Леонида Завальнюка Александр Белый, в 2017 году – Александр Маликов и Ярослав Туров, а также творческое наследие амурского поэта Федора Чудакова, в 2016 году – Владислав Лецик и посмертно – Аня Синякова.

Справка:

Литературная премия имени Леонида Завальнюка присуждается с 2016 года. Учредитель – информационное агентство «Амур.инфо», соучредители – Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьёва-Амурского, Благовещенский государственный педагогический университет, Амурский государственный университет.

Основными целями премии являются поддержка талантливых авторов, связанных своим творчеством с Приамурьем, повышение интереса к историко-литературному наследию Амурской области и увековечение памяти о поэте Леониде Завальнюке.

В 2016-2019 гг. лауреатами становились известные амурские писатели Владислав Лецик, Александр Маликов, Николай Левченко, Валентина Кобзарь. В первые два года премия присуждалась в номинации «Творческая молодость», её победителями стали Анна Синякова (посмертно) и Ярослав Туров. В номинации «Лучшее произведение в поэзии» в 2018 г. победила Ирина Вакуленко.

С 2017 г. вручаются награды в номинации «За вклад в популяризацию и изучение творчества Леонида Завальнюка и(или) литературы Приамурья», лауреатами становились доктор филологических наук, профессор Александр Урманов (БГПУ) за возвращение современному читателю творческого наследия поэта начала ХХ века Фёдора Чудакова и доктор филологических наук Александр Белый (Москва) за серию литературоведческих статей о творчестве Леонида Завальнюка.

В 2019 г. в номинации «За общий вклад в культуру Приамурья» лауреатом стал поэт и прозаик Игорь Игнатенко, 17 лет руководивший Амурским отделением Союза писателей России.

В 2019 г. «Призом читательских симпатий» был отмечен спектакль «Счастливые люди» Павла Рукавицына, а также Евгения Кретова за роман «Навигатор из Нерюнгри».

В 2020 г. премия будет вручаться в трёх номинациях: «Лучшее произведение в прозе», «Лучшее произведение в поэзии» и «За вклад в популяризацию и изучение творчества Леонида Завальнюка и (или) истории, культуры, литературы Приамурья».

В соответствии с «Положением о литературной премии имени Леонида Завальнюка», в качестве конкурсной работы могут быть представлены литературные произведения в печатном или в электронном виде, при выдвижении на номинацию «За вклад в популяризацию…»: литературоведческие работы, музыкальные, песенные, живописные, театральные произведения, теле-, радио- и кинопрограммы), опубликованные в течение двух лет – 2018-2019 гг. К рассмотрению принимаются литературно-критические статьи, монографические научные исследования.

Правом выдвижения кандидатов на премию обладают члены оргкомитета и жюри, писательские союзы, издательства Амурской области и лауреаты премии прежних лет. Обладающие правом выдвижения могут предложить не более одной кандидатуры в каждой номинации в год.

Заявку, содержащую развёрнутое мотивированное обоснование выдвижения на Премию, и конкурсную работу (совокупность работ), необходимо отправить на электронный адрес zavalnuk_la@mail.ru до 30 июня 2020 года включительно.