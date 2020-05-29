В Амурской области на двух участках железной дороги начался ремонт

Фото: фото: пресс-служба ЗабЖД

На двух участках железной дороги в Амурской области – Сковородино – Большой Невер и Екатеринославка – Тур начались путеремонтные работы. В общей сложности, Забайкальская железная дорога в этом году модернизировала 86,2 километра пути.

Путеремонтная кампания стартовала в апреле 2020 года, уложено 70,1 километра бесстыкового пути, произведена смена 29 стрелочных переводов.

В настоящее время работы помимо Амурской области ведутся на перегонах Кендагиры – Ксеньевская, Тайдут – Могзон, Хушенга – Харагун, Германовский – Амазар на территории Забайкальского края. Они осуществляются силами 8 путевых машинных станций. В работах задействовано более 3 тысяч человек, свыше 160 единиц специализированной техники, а также около 1,5 тысячи грузовых вагонов.

Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов.

В 2020 году на Забайкальской железной дороге в рамках сезонного цикла по обновлению инфраструктуры всеми видами ремонта планируется обновить свыше 400 километров пути, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.