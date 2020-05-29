Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 21:12 0

В Амурской области на двух участках железной дороги начался ремонт

В Амурской области на двух участках железной дороги начался ремонт
Фото: фото: пресс-служба ЗабЖД

На двух участках железной дороги в Амурской области – Сковородино – Большой Невер и Екатеринославка – Тур начались путеремонтные работы. В общей сложности, Забайкальская железная дорога в этом году модернизировала 86,2 километра пути.

Путеремонтная кампания стартовала в апреле 2020 года, уложено 70,1 километра бесстыкового пути, произведена смена 29 стрелочных переводов.

В настоящее время работы помимо Амурской области ведутся на перегонах Кендагиры – Ксеньевская, Тайдут – Могзон, Хушенга – Харагун, Германовский – Амазар на территории Забайкальского края. Они осуществляются силами 8 путевых машинных станций. В работах задействовано более 3 тысяч человек, свыше 160 единиц специализированной техники, а также около 1,5 тысячи грузовых вагонов.

Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов.

В 2020 году на Забайкальской железной дороге в рамках сезонного цикла по обновлению инфраструктуры всеми видами ремонта планируется обновить свыше 400 километров пути, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Просмотров всего: 73

#транспорт

распечатать


Общество 3

Открыть движение по двум полосам на мосту через Зею в Благовещенске планируют 1 июня
Происшествия 20

В Приамурье автомобиль наехал на косулю, животное погибло
Общество

В Амурской области подвели итоги акции «Весна с ННК» (видео)
Общество 3

Городские спасатели будут патрулировать Амур и Зею на двух катерах
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь