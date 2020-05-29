В Благовещенске создадут карту перекопов

Заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев предложил разработать общедоступную карту перекопов, а также создать совместную рабочую группу по контролю за участками. Это обусловлено тем, что интенсивность работ повысилась.

Информацию администрации о содержании перекопов в осенне-зимний период обсудили на заседании Благовещенской городской думы 28 мая.

Депутатам рассказали, что за последние 7 месяцев городское управление ЖКХ выдало 199 ордеров на производство земляных работ. Большинство перекопов в Благовещенске появлялись при проведении аварийно-восстановительных работ на сетях, часть – при подключении различных объектов к коммунальной инфраструктуре.

По состоянию на 18 мая, из перекопов, которые находились на проезжей части городских дорог и затрудняли движение автотранспорта, полностью восстановлено 25 участков. Асфальтобетонное покрытие не восстановлено пока на 32 перекопах, где ещё проводятся запланированные работы.

В ходе контроля состояния перекопов в адрес ГИБДД администрация города направила 17 материалов по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог» для привлечения виновных к административной ответственности.

Кроме этого, за период с 1 ноября 2019 года в адрес ООО «АКС» было выписано 58 предписаний об устранении нарушений. В частности, специалистам необходимо было выполнить мероприятия по подсыпке и профилированию участков, где проводились земляные работы. Замечания, указанные в предписаниях, были устранены в установленные сроки.

Как отметил первый заместитель мэра города Олег Имамеев, перекопы являются для Благовещенска одной из болевых точек. Зачастую ремонтируемые участки некачественно содержатся и вовремя не восстанавливаются.

«Чтобы решить эти проблемы, мы разрабатываем единый комплекс мероприятий. Одна из главных проблем – достаточное количество участков не восстанавливаются в рамках гарантийных обязательств. Это касается не только сроков, но и качества исполнения работ. Поэтому необходимо ускорить ведение претензионной работы. Чтобы недобросовестные застройщики или подрядчики не уходили от ответственности. Нужно успевать в гарантийные сроки выставлять им претензии, и, в случае нарушений, обращаться в суд за возмещением убытков. Вся работа в комплексе позволит сделать наши дороги более качественными», – добавил Олег Имамеев.

В итоге заммэра предложил создать совместную рабочую группу по контролю за ремонтируемыми участками, разработать карту перекопов, которая должна быть общедоступной, сообщает пресс-служба городской администрации.