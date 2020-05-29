Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Премьер Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщается на сайте правительства. В него вошли издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства.

«Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем»,— заявил Мишустин.

В числе мер поддержки для российских медиа — полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), такая же отсрочка арендных платежей при использовании недвижимости, находящейся в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат.

Также предусмотрены льготные кредиты по ставке 2 % на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок, реструктуризация выплат.

Для представителей малого и среднего бизнеса также дополнительно предусмотрено: отсрочка по уплате страховых взносов и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше одного МРОТ.

Возможна реструктуризация выплат, которые сформировались в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями, будут выделяться прямые субсидии на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги из расчета один МРОТ на сотрудника.

«Компании, которые в силу разных обстоятельств имеют техническую задолженность по налогам и страховым взносам, могут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3 тысяч рублей»,— говорится в пояснении к постановлению.

Ранее включить СМИ в список пострадавших от COVID-19 отраслей просили губернатор Красноярского края Александр Усс, президент Татарстана Рустам Минниханов, правительство Санкт-Петербурга и правительство Хабаровского края. О включении отрасли в список наиболее пострадавших не раз просили ее представители, в Минкомсвязи прогнозировали общие потери медиаиндустрии и книжной отрасли в 100 миллиардов рублей по итогам 2020 года, сообщает «Коммерсант».