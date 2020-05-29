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29мая
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сегодня, 18:39 0

В Благовещенске начинается патрулирование рек

В Благовещенске начинается патрулирование рек
Фото: admblag.ru

С 29 мая в Благовещенске началось патрулирование набережной реки Амур. За ситуацией на берегу следят две группы спасателей городского управления по делам ГОЧС.

Патрулирование проводится с целью недопущения несчастных случаев на воде. Кроме спасателей, на набережной в выходные дни будут работать полицейские и добровольные народные дружины.

Этим летом в Благовещенске обустроено 8 мест массового отдыха граждан. Для их подготовки к купальному сезону водолазы ПСО ГОЧС Благовещенска провели обследование и чистку дна на водоёмах. Кроме этого, уже установлены вышки, где будут ежедневно нести дежурство матросы-спасатели.

С 1 июня патрулирование начнется в районе всех восьми мест массового отдыха: река Зея (село Белогорье), озеро Владимировское (правый берег реки Зея, 1,5 километра от автодорожного моста), ручей Буяновский (поселок Моховая Падь), река Зея (поселок Зазейский), река Зея (переулок Связной), река Амур (от переулка Уралова до улицы Мухина), река Амур (от улицы Мухина до улицы Артиллерийской), река Зея (улица Амурская,1).

В этом году ситуация с безопасностью детей на воде в период летних каникул осложняется тем, что загородные оздоровительные лагеря и пришкольные лагеря пока не работают в традиционном режиме в связи с пандемией коронавируса. Поэтому школьники могут быть предоставлены сами себе.

Управление по делам ГОЧС Благовещенска просит родителей обратить особое внимание на досуг детей, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#дети

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