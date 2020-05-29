Особый противопожарный режим отменят в 21 муниципальном образовании Приамурья

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

В связи с нормализацией лесопожарной обстановки 1 июня закончится особый противопожарный режим в 21 муниципальном образовании Амурской области. Соответствующее постановление подписал глава региона Василий Орлов.

Речь об Архаринском, Белогорском, Благовещенском, Бурейском, Завитинском, Ивановском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском, Свободненском, Серышевском, Ромненском, Тамбовском, Шимановском районах, а также Белогорске, Благовещенске, Райчихинске, Свободном, Шимановском, Прогрессе и Циолковском.

«Особый противопожарный режим продолжает действовать в Зейском, Магдагачинском, Мазановском, Селемджинском, Сковородинском, Тындинском районах, в Зее, Тынде, – пояснил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский. – На этих территориях действует ограничение на посещение лесов, категорически запрещается жечь мусор, костры, проводить работы с открытыми источниками огня».

Как пишет пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях ОПР согласно статье 8.32 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.