Открыть движение по двум полосам на мосту через Зею в Благовещенске планируют 1 июня
Полностью открыть мост через Зею в Благовещенске в обоих направлениях планируется в понедельник 1 июня. Работы по усилению балки и замене повреждённых плит на дефектных участках были выполнены в два этапа в ночное время.
Оставшиеся работы, связанные с устройством дорожной одежды и установкой барьерного ограждения, проводятся без полного перекрытия движения. Таким образом, анонсированного ранее перекрытия моста на 29-31 мая не будет. Движение автотранспорта будет осуществляться круглосуточно в реверсивном режиме по одной полосе, сообщают в мэрии.
Полностью открыть мост в обоих направлениях для автотранспорта разрешённой максимальной массовой до 10 тонн планируется в понедельник 1 июня.
На следующей неделе будет проведено повторное обследование, на основании которого будет принято решение о пропуске автотранспорта соответствующей грузоподъемности. Предварительно рассматривается возможность разрешить проезд по мосту автотранспорта массой до 25 тонн, сообщает администрация Благовещенска.
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