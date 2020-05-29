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сегодня, 17:09 2

Открыть движение по двум полосам на мосту через Зею в Благовещенске планируют 1 июня

Открыть движение по двум полосам на мосту через Зею в Благовещенске планируют 1 июня
Фото: администрация Благовещенска

Полностью открыть мост через Зею в Благовещенске в обоих направлениях планируется в понедельник 1 июня. Работы по усилению балки и замене повреждённых плит на дефектных участках были выполнены в два этапа в ночное время.

Оставшиеся работы, связанные с устройством дорожной одежды и установкой барьерного ограждения, проводятся без полного перекрытия движения. Таким образом, анонсированного ранее перекрытия моста на 29-31 мая не будет. Движение автотранспорта будет осуществляться круглосуточно в реверсивном режиме по одной полосе, сообщают в мэрии.

Полностью открыть мост в обоих направлениях для автотранспорта разрешённой максимальной массовой до 10 тонн планируется в понедельник 1 июня.

На следующей неделе будет проведено повторное обследование, на основании которого будет принято решение о пропуске автотранспорта соответствующей грузоподъемности. Предварительно рассматривается возможность разрешить проезд по мосту автотранспорта массой до 25 тонн, сообщает администрация Благовещенска.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    какие 25 тонн, сначала новый мост ! а фуры легко через Свободный....

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    Достижение..

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