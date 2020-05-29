Открыть движение по двум полосам на мосту через Зею в Благовещенске планируют 1 июня

Фото: администрация Благовещенска

Оставшиеся работы, связанные с устройством дорожной одежды и установкой барьерного ограждения, проводятся без полного перекрытия движения. Таким образом, анонсированного ранее перекрытия моста на 29-31 мая не будет. Движение автотранспорта будет осуществляться круглосуточно в реверсивном режиме по одной полосе, сообщают в мэрии.

Полностью открыть мост в обоих направлениях для автотранспорта разрешённой максимальной массовой до 10 тонн планируется в понедельник 1 июня.

На следующей неделе будет проведено повторное обследование, на основании которого будет принято решение о пропуске автотранспорта соответствующей грузоподъемности. Предварительно рассматривается возможность разрешить проезд по мосту автотранспорта массой до 25 тонн, сообщает администрация Благовещенска.