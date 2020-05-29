На доплату амурским медработникам, работающим с COVID-пациентами, предусмотрен 221 миллион

На доплату медработникам Амурской области, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, предусмотрен 221 миллион рублей из федерального бюджета. Выплаты осуществляются по двум постановлениям правительства Российской Федерации – № 415 от 02.04.2020 и № 484 от 12.04.2020.

На сумму 14,5 миллиона рублей начислены выплаты стимулирующего характера медицинским работникам (постановление № 415), оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

С 30 апреля одновременно с выплатой заработной платы доплаты получили 471 человек. Из них 125 врачей, 249 человек среднего медицинского персонала, 59 человек младшего медицинского персонала и 38 водителей автомобиля скорой медицинской помощи.

За апрель и май начислены выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ (постановление № 484) медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, на сумму 35,4 миллиона рублей.

Доплаты получили 198 человек, из них 37 врачей, 100 человек среднего медицинского персонала, 21 человек младшего медицинского персонала, 40 водителей скорой помощи.

Из областного бюджета выделен 71 миллион рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, выплаты которым не установлены за счет средств федерального бюджета.

Министерство здравоохранения области проводит проверки правильности начисления и своевременности перечисления стимулирующих выплат медработникам. По всем поступающим жалобам ответы даются в день поступления жалобы. Повторных обращений нет, информирует пресс-служба правительства региона.