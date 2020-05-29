Благовещенки, застрявшие из-за коронавируса в Африке, возвращаются домой (фото, видео)

В Африку Наталья и Татьяна приехали 11 марта. Отдых затянулся – эпидемия спровоцировала закрытие границ. Когда российские власти стали формировать списки на возвращение граждан из-за границы на родину, стран Африки там не оказалось.

После долгих обращений на горячую линию, в российское консульство, региональное минэкономразвития амурчанкам удалось выбраться из ЮАР. 15 мая они вылетели из Йоханнесбурга в Москву.

«Мы прилетели тем рейсом, который правительство выделило для эвакуации из ЮАР. 16 мая мы были в Москве. Но нас сразу же поселили в обсерватор в Подмосковье. И вот сегодня, 29 мая, заканчивается наш карантин. Сегодня вечером в 19:20 мы вылетаем в Благовещенск.

Все иногородние, то есть не москвичи, должны были находиться 14 дней в обсерваторе. Мы здесь не одни такие, были люди из других городов России. Москвичи и жители Подмосковья имели право в своих квартирах пройти этот карантин.

Проживали мы в 79 километрах от Москвы, в зеленой зоне, это такой детский санаторий "Отдых", по-моему, называется. Нас поселили в палате вдвоем. Кормили нормально, тепло было. В принципе создали все условия для проживания», – рассказала Наталья.

В течение мая специальными рейсами в Россию прибыл 101 житель Амурской области из 16 зарубежных стран. По информации областного минэкономразвития, амурчане вернулись из Индонезии, Таиланда, Малайзии, Республики Корея, Вьетнама, Армении, Турции, Японии, Китая, Иордании, Таджикистана, Узбекистана, США, ЮАР, Кипра и Франции. Около 160 жителей региона продолжают находится за рубежом.

«Большое содействие регионам в организации специальных рейсов домой оказывают полпредство президента РФ в ДФО, минкомсвязи, а также МИД России. Практически ежедневно уточняются данные об амурчанах, остающихся за границей. По нашей информации, порядка 160 наших земляков сейчас продолжают находиться за рубежом. При этом о желании вернуться домой из них сообщили не более 40 человек», – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Для получения финансовой поддержки и включения в списки желающих вернуться специальными авиарейсами россиянам необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. Подавая обращение, специалисты советуют внимательнее указывать необходимые данные, потому что очень часто причиной отказов или сбоев в получении помощи или регистрации на рейс является неправильное или невнимательное заполнение соответствующих форм.

Всем гражданам, испытывающим трудности при возвращении домой из-за границы, рекомендуется обращаться по телефону горячей линии на базе колл-центра портала госуслуг. Звонки на номер +7 (495) 249-75-77 принимаются в круглосуточном режиме.

Кроме этого, для отработки индивидуальных вопросов амурчане могут обращаться в министерство экономического развития и внешних связей Амурской области по телефону: 8 (914) 556-16-66.

Первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева отметила, что работа по содействию в возвращении амурчан домой будет продолжаться. Сейчас в работе находится несколько международных направлений, в том числе из таких востребованных среди дальневосточников стран, как Республика Корея и Китай.