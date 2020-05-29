Мужчине привезли заказ спустя 8 лет после покупки

Фото: Elliot Berinstein

В Канаде житель города Торонто получил свой заказ спустя восемь лет после покупки. Посылка смутила канадца, поскольку последние несколько лет он не делал никаких онлайн-заказов.

6 мая Эллиоту Беринштейну (Elliot Berinstein) доставили заказ от местного ретейлера. Только когда он распаковал коробку, он понял, что произошло.

«Внутри лежал счет от 2012 года и крем для укладки волос, который я заказывал как раз в том году. Я расхохотался. Я счел очень смешным то, что посылка дошла до меня через восемь лет», – переводит слова мужчины «Лента.ру».

Когда Беринштейн заказывал этот крем, он жил в канадской столице Оттаве. Однако заказ долгое время не приходил на тот адрес. Тогда он попросил доставить продукт в его дом в Торонто. «Заказ снова не доставили, и я подумал: "Ну и ладно, это не стоит моей головной боли". Так что я просто махнул на все это рукой», – вспоминает канадец.

Он утверждает, что никогда не следил за перемещением посылки и не знал ее трек-номер. «В то время я экспериментировал с укладкой своих волос и купил этот крем всего за пять канадских долларов. Так что я особо не парился насчет него», – рассказал мужчина журналистам.

Почтовый оператор Canada Post, который доставил покупателю крем спустя восемь лет, прокомментировал ситуацию. Представители компании заявили, что на данный момент они не знают, каким образом произошла ошибка, однако они уже начали внутреннее расследование.

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