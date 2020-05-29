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ФОК Белогорска несет убытки из-за COVID-19

ФОК Белогорска несет убытки из-за COVID-19

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, уже два месяца в Белогорске не работает ФОК имени Солнечникова. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения все спортивные учреждения города приостановили работу, а сотрудники отправлены в оплачиваемые отпуска.

«Привычная всем нам жизнь поменялась так стремительно, что многие до сих пор не могут это осознать, – рассказывает директор ФОКа Эдуард Мельников. – За апрель-май прошлого года заниматься спортом в ФОК пришли 14 тысяч посетителей. По плану выручка муниципального учреждения должна была составить 5,2 миллиона рублей. Они направились бы на заработную плату сотрудников и содержание здания. Сейчас этих средств нет. Все сотрудники отправлены в отпуск».

Все расходы на содержание ФОКа в период пандемии вынужден нести местный бюджет, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #коронавирус #спорт

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