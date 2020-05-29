В Приамурье разрабатывают план начала работы фитнес-клубов и тренажерных залов

На заседании оперативного штаба в Благовещенске заместитель министра по физической культуре и спорту Амурской области Евгений Лобанов рассказал что в регионе разрабатывают план возобновления деятельности спортивных организаций. Это фитнес-клубы, тренажерные залы, спортивно-досуговые организации, бассейны.

«К этому плану разработаны и специальные рекомендации, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции. План предполагает несколько этапов», – отметил Евгений Лобанов.

Первый этап допускает индивидуальные занятия на открытых спортивных площадках и стадионах, второй – групповые занятия (до 10 человек в группе с соблюдением социальной дистанции) и индивидуальные занятия в фитнес-центрах (при условии их минимальной загрузки). Во время третьего этапа планируется разрешить занятия группами до 20 человек, а четвертый предполагает снятие всех ограничений.

Вопрос введения этого плана рассмотрят на следующем заседании оперативного штаба. К этому моменту необходимо проверить готовность всех спортивных организаций к работе в условиях соблюдения комплекса строгих мер.

«Безусловно, реализация плана будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. Необходимо также оценить ситуацию по разным территориям. В ряде муниципалитетов мы можем ввести достаточно либеральный режим посещения спортивных объектов», – цитирует губернатора Амурской области Василия Орлова пресс-служба правительства региона.