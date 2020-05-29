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В Приамурье разрабатывают план начала работы фитнес-клубов и тренажерных залов

В Приамурье разрабатывают план начала работы фитнес-клубов и тренажерных залов
Фото: pixabay.com

На заседании оперативного штаба в Благовещенске заместитель министра по физической культуре и спорту Амурской области Евгений Лобанов рассказал что в регионе разрабатывают план возобновления деятельности спортивных организаций. Это фитнес-клубы, тренажерные залы, спортивно-досуговые организации, бассейны.

«К этому плану разработаны и специальные рекомендации, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции. План предполагает несколько этапов», – отметил Евгений Лобанов.

Первый этап допускает индивидуальные занятия на открытых спортивных площадках и стадионах, второй – групповые занятия (до 10 человек в группе с соблюдением социальной дистанции) и индивидуальные занятия в фитнес-центрах (при условии их минимальной загрузки). Во время третьего этапа планируется разрешить занятия группами до 20 человек, а четвертый предполагает снятие всех ограничений.

Вопрос введения этого плана рассмотрят на следующем заседании оперативного штаба. К этому моменту необходимо проверить готовность всех спортивных организаций к работе в условиях соблюдения комплекса строгих мер.

«Безусловно, реализация плана будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. Необходимо также оценить ситуацию по разным территориям. В ряде муниципалитетов мы можем ввести достаточно либеральный режим посещения спортивных объектов», – цитирует губернатора Амурской области Василия Орлова пресс-служба правительства региона.

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#коронавирус #спорт

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    рестораны и столовые откройте

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    1 час назад

    Демидыч

    рестораны и столовые откройте



    Поесть можно и дома / взять еду из дома на работу, а вот нормально позаниматься вне "качалок" нельзя.

  • full

    full
    1 час назад

    Организации, где не бывает более двадцати человек и закрывать не нужно было. В любом автобусе людей больше бывает, без всякого соблюдения социальной дистанции.

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    В поликлинику на экг,моя сестра ходила,народу говорит много и медосмотр и пациенты ,все сидят рядом,и много стояло,человек 20 точно,так что заболеваемость ковидом,такими методами не сдержишь,открывать так всё,кому повезет ,кому нет...

  • Лаконика

    Лаконика
    1 час назад

    Открывайте вжэ

  • karlik nos

    karlik nos
    35 минут назад

    Мистер Фикс, у вас есть план!?...

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