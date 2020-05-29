Не ожидали такой поддержки: цирк-шапито благодарит главу Белогорска и обещает устроить онлайн-представление

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске в городском парке приняли цирк-шапито, чьи гастроли остановило распространение коронавируса. Решение помочь артистам и животным принял глава города Станислав Мелюков. Поскольку продолжительность ограничительных мероприятий неизвестна, руководители цирка попросили помощи в размещении на муниципальной земле.

«В Белогорке мы находимся с 28 марта. А утром 28 мая начался наш переезд в городской парк, – рассказал руководитель цирка на воде Андрей Чехов. – Честно сказать, за это время от гастролей отвыкли, переезжали сутки. Разместились на стадионе. Конечно, особая благодарность главе города Станиславу Мелюкову, не ожидали такой поддержки. В парке мы находимся в безопасности, территория закрытая, под видеонаблюдением. А самое главное очень уютное, красивое место. Мы много где были, и могу сказать вам, что белогорский парк очень достойный. Многие зоны отдыха даже в больших городах сильно уступают ему. Я не удержался, сделал несколько красивых кадров на память. Еще раз огромное спасибо!».

Дирекция парка, по поручению главы города, обеспечила возможность подключения к электроэнергии и предоставления водопроводной воды по 25 тонн в неделю. Организована еженедельная откачка циркового биотуалета, а также оказывается содействие во временном трудоустройстве сотрудников цирка. Будет обеспечена и тонна соли для создания благоприятных условий морским млекопитающим. Периметр цирка полностью огорожен, доступ посетителей исключен.

Глава Белогорска Станислав Мелюков отметил, что Белогорск будет помогать цирку до завершения карантинных мероприятий при условии их неукоснительного исполнения. При этом, особо подчеркнул глава, никаких представлений с участием зрителей не будет до полного снятия всех ограничений.

«Сейчас здесь 12 человек: директор, администратор, несколько рабочих, дрессировщик с частью животных, – добавил директор цирка. – Часть животных мы все-таки успели отправить в Улан-Удэ, у нас есть акватория, в которой живут более большие морские львы. Здесь остались морские коты и королевские кобры. С артистами в фурах живут еноты, собаки, попугаи и питон».

Руководство цирка обратилось с просьбой о помощи в проведении благотворительных акций, направленных на сбор средств для нужд цирка. В качестве благодарности артисты покажут онлайн представление шоу-цирка на воде. Состоится оно 4 июня в 19:00.

«Посмотреть цирковое представление можно в нашем инстаграм-аккаунте @chehovshow. Проведем его по всем правилам – с яркими номерами, освещением и качественным звуком. Артисты представят публике свои трюки», – цитирует директора цирка пресс-служба администрации Белогорска.