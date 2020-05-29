Развели бардак: власти Белогорска раскритиковали действия регионального оператора по вывозу мусора

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске городской совет народных депутатов признал работу регионального оператора по вывозу мусора неудовлетворительной. «Это просто наплевательское отношение к городу», – так прокомментировал действия регоператора глава города Станислав Мелюков, и попросил убрать весь мусор до 12 июня.

На заседании совета депутаты заслушали доклад руководителя ООО «ТрансЭкоСервис» Виталия Ефремова. Предприятие, обслуживающее кластер № 2 (куда входит пять муниципальных образований, включая Белогорск), отвечает за своевременный и качественный вывоз мусора с контейнерных площадок на полигон ТБО.

Начиная с апреля, отмечает пресс-служба администрации Белогорска, в реализации «мусорной реформы» вновь начались проблемы: жители Белогорска стали жаловаться на качество вывоза мусора и его несвоевременность в специальный аккаунт @musorstop и в инстаграм главы города Станислава Мелюкова. Он вынес вопрос на рассмотрение депутатов.

На горсовете было отмечено, что за год предприятие должно было вывезти с нескольких муниципальных образований более 200 тысяч кубометров отходов. Из которых 144 тысячи – это только объем ТКО из Белогорска. Однако за год, с 1 апреля 2019 по 1 апреля 2020 года, общий объем мусора со всего кластера № 2, довезенного предприятием на полигон, составил всего 124 тысячи кубометров. Притом, что до реформы только из Белогорска вывозилось 114 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов.

При этом жители города платят за услугу по вывозу мусора из расчета 4,9 рубля за один квадратный метр жилья. Именно такой единый тариф за услугу «ТрансЭкоСервис» утвержден для населения в прошлом году. За год траты на вывоз мусора только из Белогорска составляют 90 миллионов рублей. До реформы тариф для населения многоквартирных домов составлял 2,86 рубля с квадратного метра площади жилья. За эти деньги управляющие компании не только качественно вывозили мусор, но и приобретали и ремонтировали контейнеры, приводили в порядок прилегающую территорию на расстоянии 5 метров от контейнера, обеспечивали периодическую дезинфекцию площадок.

«Формально (по весьма противоречивому закону) оператор в чем-то прав. Но по сути – это просто наплевательское отношение к городу. До 1 апреля 2019 года вывоз мусора обходился жителям, бюджету, предпринимателям в 40 миллионов в год, сейчас минимум в два с лишним раза больше, в 90 миллионов. По идее должно стать в два раза чище, а стало только хуже. Эффективных юридических возможностей привести оператора в чувство у местной власти по закону нет. Поэтому предупреждаю владельцев и руководителей “Трансэкосервиса”: если до 12 июня не уберете весь бардак, который вы развели вокруг контейнерных площадок, администрация применит к вам асимметричные меры. Если вы зарабатываете деньги – зарабатывайте! Но сделайте так, чтобы жители перестали обращаться во все уровни власти из-за того, что ваш бизнес наносит городу ущерб», – приводит высказывание Станислава Мелюкова пресс-служба администрации Белогорска.