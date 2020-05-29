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Ученые предрекли повторное смертельное разрушение «озонового щита»

Ученые предрекли повторное смертельное разрушение «озонового щита»
Фото: Jody Davis с сайта Pixabay

На Земле существует опасность повторного разрушения озонового слоя, которое 360 миллионов лет назад привело к вымиранию многих видов растений и животных. Соответствующие опасения выразили ученые из Университета Саутгемптона после проведенного исследования.

Согласно полученным данным, изменения температуры и климатических циклов Земли вызвали значительное разрушение озонового слоя 360 миллионов лет назад. По оценкам специалистов, климат вновь приближается к аналогичным глобальным температурам. Если ситуация прошлого повторится, поверхность и неглубокие водоемы Земли пострадают от смертельной радиации, сообщает «РЕН ТВ».

В прошлом высокий уровень ультрафиолетового излучения привел к разрушению лесных экосистем и вызвал гибель многих видов рыб и четвероногих.

Исследователи установили, что всплеск излучения не был связан с извержением вулкана, а произошел во время одного из климатических циклов Земли при быстром потеплении после ледникового периода.

Ученые призвали к принятию мер для замедления темпов изменения климата, без которых катастрофа может повториться.

Ранее ученые предсказали катастрофическую жару примерно через 30 лет. Всему виной станут выбросы углекислого газа.

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#наука #природа

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