В Благовещенске возле Алексеевской гимназии пилят деревья (видео)

Возле Алексеевской гимназии в Благовещенске больше десятка раскидистых деревьев лишились своих крон. Фотографии и видео результатов санитарной обрезки возмущенные прохожие прислали в Амур.инфо.

«Сердце кровью обливается, это же некрасиво! Они стоят, как печные трубы, как в войну. Пилят со стороны улицы Горького, въезд в школьный двор – между школой и жилым домом, еще и во дворе. К новому учебному году не обрастут», – возмутилась горожанка Татьяна.

Амур.инфо безуспешно пыталось связаться по телефону с приемной гимназии. Редакция обратилась за комментарием в администрацию Благовещенска.

Между тем, накануне администрация Благовещенска поясняла, что готовится масштабная программа, по которой планируется кардинально изменить подход к озеленению города.