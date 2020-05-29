Красота или сорняки: в ГСТК прокомментировали решение продлить жизнь одуванчикам

Одуванчики, которые буквально заполонили городские улицы, начнут скашивать примерно в начале июня, когда закончится период цветения. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал замдиректора подразделения по санитарной очистке и озеленению МКП ГСТК Владимир Харитонов.

Он подтвердил, что растение относится к сорнякам, однако высказал мнение, что такое обильное цветение не принесет вреда городским газонам. «Одуванчик является сорняком, но также радует глаз…Покос травы нужно делать обязательно, к скашиванию травы приступим после цветения одуванчиков, примерно в начале июня. Будем выявлять места, которые уже отцвели, и будем начинать их косить».

Между тем сотрудники подразделения по санитарной очистке и озеленению уже приступили к высаживанию цветов в Благовещенске. Всего цветы займут территорию более 7 тысяч квадратных метров, будет высажено более 370 тысяч корней цветов. Новая клумба площадью около 800 квадратных метров появится в этом году на новом, десятом участке набережной Амура.

Ведущая Анна Краснобаева задала и волнующий многих вопрос об обрезке деревьев: «Ее называют омолаживающей, но многие считают уродующей. Что вы думаете об этом?».

«Обрезку деревьев надо проводить, санитарную и формовочную. Надо делать санитарную рубку деревьев. Омолаживающую обрезку тоже нужно проводить. Сначала у нас выезжают специалисты, делают осмотр дерева и потом какое-то решение принимается, – пояснил Владимир Харитонов. – Омолаживающая обрезка – это посадка на пень. Примерно 6-метровый пень, в зависимости от дерева, надо смотреть высоту. Когда начинаешь ее делать, выявляются скрытые дефекты… У каждого человека или дерева – это же живое существо – бывают болезни. И естественно, такая глубокая обрезка тоже чревата. Если дерево болело или корневая система была повреждена, или скрытые дефекты есть в стволе, какие-то гнили или еще что. Поэтому после этой обрезки дерево, бывает, не выживает».

Подробнее о грядущем озеленении Благовещенска смотрите в программе.