В Благовещенске пострадала от вандалов новая клумба с цветами в кассетах

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Клумбу у бронекатера в Благовещенске, где специалисты ГСТК высадили цветы в кассетах, испортили вандалы. Таким образом, она простояла нетронутой меньше одного дня.

О том, что клумба пострадала от действий неизвестных, работники ГСТК узнали утром 29 мая. Злоумышленники вырвали растения и раскидали вокруг, пишет пресс-служба администрации Благовещенска.

«В связи с таким отношением горожан к зеленым зонам, принято решение вернуться к прежней технологии и высаживать цветы в почву. Сегодня кассеты убрали. В течение дня специалисты будут заново обустраивать клумбы у бронекатера», – отмечает мэрия.

Ранее Амур.инфо сообщало, что цветы на клумбах Благовещенска начали высаживать в кассеты, и первые такие цветники расположены рядом с бронекатером на набережной Амура.