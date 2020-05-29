Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:48 3

В Благовещенске пострадала от вандалов новая клумба с цветами в кассетах

В Благовещенске пострадала от вандалов новая клумба с цветами в кассетах
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Клумбу у бронекатера в Благовещенске, где специалисты ГСТК высадили цветы в кассетах, испортили вандалы. Таким образом, она простояла нетронутой меньше одного дня.

О том, что клумба пострадала от действий неизвестных, работники ГСТК узнали утром 29 мая. Злоумышленники вырвали растения и раскидали вокруг, пишет пресс-служба администрации Благовещенска.

«В связи с таким отношением горожан к зеленым зонам, принято решение вернуться к прежней технологии и высаживать цветы в почву. Сегодня кассеты убрали. В течение дня специалисты будут заново обустраивать клумбы у бронекатера», – отмечает мэрия.

Ранее Амур.инфо сообщало, что цветы на клумбах Благовещенска начали высаживать в кассеты, и первые такие цветники расположены рядом с бронекатером на набережной Амура.

Просмотров всего: 356

#происшествия

распечатать


Происшествия 14

В Приамурье автомобиль наехал на косулю, животное погибло
Коронавирус 12

Шестерых амурчан осудили за нарушение режима борьбы с коронавирусом
Общество 17

По факту купания ребенка в холодной воде в Белогорске ведется расследование
Происшествия

Более 16 килограммов марихуаны изъяли у амурчанина

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Алхимик

    Алхимик
    26 минут назад

    Люди хорошего не понимают..

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    13 минут назад

    Так поставьте камеры с хорошим разрешением,- и вандалы будут платить и не только....

  • paravis

    paravis
    6 минут назад

    АлхимикЛюди хорошего не понимают..


    Вандалы не люди.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь