Из-за отмены сельхозярмарок продажу саженцев и рассады организуют муниципалитеты

Из-за пандемии в Приамурье было отменено проведение сельскохозяйственных ярмарок. Поэтому плодопитомники и КФХ сейчас не имеют возможности реализовать свою продукцию. Однако среди граждан, занимающихся садоводством, заметен спрос.

Возникшую проблему на заседании оперштаба озвучил министр сельского хозяйства Олег Турков. Он предложил организовать продажу самим муниципалитетам.

«Предлагаю рекомендовать главам муниципалитетов организовать такие места торговли с соблюдением всех требований безопасности. Наши питомники выращивали продукцию и не смогли ее реализовать. Эти саженцы, семена ждут и жители области», – сказал Олег Турков.

На заседании штаба было решено поддержать его предложение.