Еще у 28 амурчан подтвержден COVID-19

29 мая в Амурской области лабораторно подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 6,5 %.

Таким образом, по состоянию на 29 мая в регионе с нарастающим итогом выявлен 461 случай COVID-19. Из них: Благовещенск – 194 (+18); Тында – 56 (+3); Свободный – 53 (+5); Шимановск – 35; Серышевский район (Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское – 3, Серышево – 19, Соколовка – 4) – 35; Белогорск – 32; Магдагачинский район (Магдагачи) – 11; Благовещенский район (Чигири – 8, Владимировка – 2, Верхблаговещенское – 2, Дроново – 1, Марково – 1, Новотроицкое – 1, Усть-Ивановка – 1) – 16 (+1); Ивановский район (Крещеновка – 5, Среднебелое – 1) – 6 (+1); Прогресс – 4; Райчихинск – 4; Завитинский район (Успеновка – 1, Завитинск – 2) – 3; Зея – 3; Тындинский район (Соловьевск) – 3; Константиновский район (Константиновка) – 2; Сковородинский район (Сковородино) – 1; Бурейский район (Талакан) – 1; Ромненский район (Ромны) – 1; Тамбовский район (Тамбовка) – 1.

Показатель заболеваемости составил 58,35 на 100 тысяч населения, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области. Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 46 %; бессимптомная форма – 29,1 %; ОРВИ – 24,9 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 34,3 %. 151 человек выписан из стационара с выздоровлением.

Также проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на COVID-19 в отношении 1 313 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находятся 1 288 человек, в изоляторах – 25 человек.

По состоянию на 29 мая проведено 46 741 исследование на COVID-19, в том числе 21 716 исследований (46 %) – на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».