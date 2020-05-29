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сегодня, 15:19 0

В Приамурье создадут единую форму для регистрации прибывающих вахтовиков

В Приамурье создадут единую форму для регистрации прибывающих вахтовиков
Фото: pixabay.com

На заседании оперативного штаба при амурском правительстве было решено ввести унифицированную форму заполнения данных прибывающих в регион вахтовых рабочих. Это позволит более оперативно получать полные данные о динамике в части работы вахт.

Форму планируется разместить в разделе «Пропуск. Амурская область» на сайте областного правительства.

Как отмечает руководство амурской полиции, это также будет способствовать обеспечению правопорядка, наличие такой системы позволит оперативно определить, нет ли у работников проблем с законом.

В регионе создан отдельный штаб по координации деятельности, связанной с привлечением вахтовых рабочих. Он контролирует соблюдение правил, порядок допуска работников на территорию Амурской области, их локации, графиков смены вахт. Все предприятия, использующие вахту, заранее направляют в штаб соответствующие уведомления.

«На территории Амурской области с привлечением рабочей силы вахтовым методом осуществляют деятельность 236 предприятий с численностью работающих 40 458 человек (на территории 20 муниципальных образований). В мае прибыло на вахту 3 307 работников», – рассказал заместитель председателя правительства области Владимир Кобелев.

Как сообщает амурское правительство, для обеспечения прохождения работниками 14-дневной изоляции оперативным штабом подготовлены предложения и согласованы с Роспотребнадзором объекты размещения под обсерваторы (вне вахтовых поселков). Всего 3 511 мест, из них занято 1 115 мест, информация оперативно доводится до организаций, применяющий вахтовый метод работы.

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