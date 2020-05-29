Родители обнаружили странную способность у маленьких детей (видео)

Пользователи ТикТока обнаружили неожиданную способность у маленьких детей. Оказывается, дети становятся аккуратными, когда им в руки дают яйцо.

Первой на это обратила внимание @cassandranguyen981.

Как сообщает BuzzFeed, женщина в видео рассказала, что ходит слух, будто бы ребенок будет аккуратен с яйцом, и решила это проверить. В итоге ее дочь действительно вела себя спокойно и очень аккуратно обращалась с ним. Тысячи родителей захотели также проверить эту способность у своих детей, и лишь единицы разбивали яйцо, другие же были предельно осторожны. Каждое видео на эту тему начинается с фразы: «Итак, говорят, что дети будут вежливы, если им дать в руки яйцо. И это не ложь».

Ранее женщины по всему миру нашли у себя одинаковые родинки. В Twitter девушки стали делиться фотографиями, пост с этой информацией набрал большое количество лайков и репостов.