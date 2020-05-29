Около 60 тысяч заявлений на выплату 10 тысяч на детей обработано в Приамурье

В амурском отделении Пенсионного фонда РФ обработано около 60 тысяч заявлений на единовременную выплату 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Об этом рассказала управляющая отделением Елена Гончарова.

Еще одна мера поддержки российских семей, имеющих детей, – ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей на детей в возрасте от 0 до 3 лет. «На сегодня 23,4 тысячи заявлений было подано от семей с детьми от 0 до 3 лет. Средства перечислялись в апреле и мае. Сейчас готовится следующая выплата. Отработано более 58 тысяч заявлений о выплатах по 10 тысяч, в эти заявления включено около 90 тысяч детей», – сказала Елена Гончарова.

Прием документов от населения ведется тремя способами: на бумажных носителях, через МФЦ и через портал госуслуг. В приоритете – электронная подача заявлений. Но клиентские службы ведут прием, это важно для граждан, не имеющих доступа к интернету.

Проводится большая работа в части информирования населения в электронных и печатных СМИ, по телевидению, в соцсетях. В муниципалитеты Амурской области были направлены информационные листовки, образцы заявлений.

В отделении Пенсионного фонда работает горячая линия. Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил использовать и службу 112, чтобы граждане могли получить интересующую их информацию по выплатам, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Реализация мер поддержки, инициированных президентом, очень важна. Все граждане, кто имеет на это право, должны получить выплаты. Поэтому необходимо уделить максимум внимания их информированию, разъяснительной работе», – подчеркнул Орлов.

Как правильно оформить заявление на все пять выплат на детей, Амур.инфо рассказывало ранее в памятке.