Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:11 0

Около 60 тысяч заявлений на выплату 10 тысяч на детей обработано в Приамурье

Около 60 тысяч заявлений на выплату 10 тысяч на детей обработано в Приамурье
Фото: pixabay.com

В амурском отделении Пенсионного фонда РФ обработано около 60 тысяч заявлений на единовременную выплату 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Об этом рассказала управляющая отделением Елена Гончарова.

Еще одна мера поддержки российских семей, имеющих детей, – ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей на детей в возрасте от 0 до 3 лет. «На сегодня 23,4 тысячи заявлений было подано от семей с детьми от 0 до 3 лет. Средства перечислялись в апреле и мае. Сейчас готовится следующая выплата. Отработано более 58 тысяч заявлений о выплатах по 10 тысяч, в эти заявления включено около 90 тысяч детей», – сказала Елена Гончарова.

Прием документов от населения ведется тремя способами: на бумажных носителях, через МФЦ и через портал госуслуг. В приоритете – электронная подача заявлений. Но клиентские службы ведут прием, это важно для граждан, не имеющих доступа к интернету.

Проводится большая работа в части информирования населения в электронных и печатных СМИ, по телевидению, в соцсетях. В муниципалитеты Амурской области были направлены информационные листовки, образцы заявлений.

В отделении Пенсионного фонда работает горячая линия. Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил использовать и службу 112, чтобы граждане могли получить интересующую их информацию по выплатам, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Реализация мер поддержки, инициированных президентом, очень важна. Все граждане, кто имеет на это право, должны получить выплаты. Поэтому необходимо уделить максимум внимания их информированию, разъяснительной работе», – подчеркнул Орлов.

Как правильно оформить заявление на все пять выплат на детей, Амур.инфо рассказывало ранее в памятке.

Просмотров всего: 465

#дети #финансы

распечатать


В России и мире

Родители обнаружили странную способность у маленьких детей (видео)
Общество

В Первомайском парке Благовещенска появилась комната матери и ребенка
Общество 17

По факту купания ребенка в холодной воде в Белогорске ведется расследование
Коронавирус 1

Минздрав рекомендовал проверять всех новорожденных на коронавирус
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь