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сегодня, 14:42 0

В Белогорске откроются кафе и рестораны

В Белогорске откроются кафе и рестораны
Фото: Фото: www.restoclub.ru

В Белогорске кафе и ресторанам разрешат принимать посетителей. Они были закрыты с 28 марта согласно постановлению губернатора для противодействия распространению коронавируса. Было разрешено готовить блюда только на вынос.

«На 7 дней продлевается в полном объёме режим ограничений по Шимановску и Свободному, где сохраняются режимы закрытых городов. В Шимановске обстановка выравнивается. Если ситуация позволит, скорее всего, через неделю будем снимать. По Благовещенску, Свободному, Благовещенскому и Свободненскому районам будем смотреть, как будет развиваться эпидситуация и принимать решения», – прокомментировал Василий Орлов.

Также сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции было принято решение об отмене ограничения работы заведений общепита в Белогорске. В ряде амурских городов их работа запрещена.

«Сегодня в Белогорске ситуация по коронавирусу купирована, относительно контролируема. Поэтому Белогорск мы можем убрать из перечня территорий, где запрещается работа общепита, и приравнять к общей территории области, где общепит работает с 8 до 18 часов, после этого времени обслуживание только на вынос», – пояснил Василий Орлов.

По остальным территориям всё будет зависеть от развития эпидситуации, сообщает пресс-служба правительства области по итогам оперативного штаба.

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#коронавирус

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