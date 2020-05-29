В Белогорске откроются кафе и рестораны

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«На 7 дней продлевается в полном объёме режим ограничений по Шимановску и Свободному, где сохраняются режимы закрытых городов. В Шимановске обстановка выравнивается. Если ситуация позволит, скорее всего, через неделю будем снимать. По Благовещенску, Свободному, Благовещенскому и Свободненскому районам будем смотреть, как будет развиваться эпидситуация и принимать решения», – прокомментировал Василий Орлов.

Также сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции было принято решение об отмене ограничения работы заведений общепита в Белогорске. В ряде амурских городов их работа запрещена.

«Сегодня в Белогорске ситуация по коронавирусу купирована, относительно контролируема. Поэтому Белогорск мы можем убрать из перечня территорий, где запрещается работа общепита, и приравнять к общей территории области, где общепит работает с 8 до 18 часов, после этого времени обслуживание только на вынос», – пояснил Василий Орлов.

По остальным территориям всё будет зависеть от развития эпидситуации, сообщает пресс-служба правительства области по итогам оперативного штаба.