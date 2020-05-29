Амурский минздрав: стягиваем все кадровые силы для работы в инфекционном госпитале

Всего в инфекционных и провизорных госпиталях на лечении в Приамурье находятся 287 пациентов с лабораторно подтвержденным заболеванием COVID-19. У 129 – внебольничные пневмонии с подтверждённым диагнозом COVID-19. Шесть пациентов – на искусственной вентиляции лёгких.

Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции рассказала и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева. Сообщается, что из числа всех лабораторно подтверждённых случаев заболевания 55 – это дети, 26 из них выздоровели, сообщает амурское правительство.

Всего в инфекционных и провизорных госпиталях на лечении находятся 287 пациентов, 29 человек получают амбулаторное лечение. «Это те лица, чьё состояние на сегодня не вызывает особого опасения у медицинских работников. Они находятся под постоянным медицинским контролем. Им проведены КТ для исключения бессимптомного течения пневмонии, и у них есть жилищные условия для получения амбулаторного лечения. Из всех пациентов, которые находятся на лечении в инфекционных госпиталях, у 129 – внебольничные пневмонии с подтверждённым диагнозом COVID-19, из них трое детей. 6 пациентов на искусственной вентиляции лёгких, все взрослые», – пояснила Светлана Леонтьева.

По состоянию на 28 мая в регионе 433 заболевших коронавирусной инфекцией. 140 человек выписаны с выздоровлением. Умерших от COVID-19 – 2 человека (летальные исходы зарегистрированы в Серышевском районе – это 80-летняя женщина и 44-летняя женщина).

Для госпитализации больных COVID-19, в том числе осложненной пневмонией, предусмотрено 7 инфекционных госпиталей на 590 коек. «Мы рекомендовали руководителям всех медицинских организаций, на базе которых развёрнуты инфекционные госпитали, обеспечить медицинский персонал профилактическим лечением», – добавила и. о. министра здравоохранения.

По словам министра, средствами индивидуальной защиты инфекционные госпитали обеспечены в среднем на месяц практически по всем наименованиям. Также в месячной потребности в наличии противовирусные бактериальные препараты. «Сегодня ожидается поставка гидроксихлорохина, которого хватит в среднем на месяц с лишним для работы инфекционного госпиталя», – рассказала Леонтьева.

«Когда общаюсь с главными врачами, основная проблемная тема – недостаток специалистов. По штатному расписанию госпитали укомплектованы. Но уже сказывается усталость. В той же городской больнице люди уже работают больше месяца в таком режиме. Часть врачей выпадают как контактные. Какие меры принимаются?», – уточнил губернатор у минздрава.

«Мы сейчас стягиваем все кадровые силы, которые у нас есть в центральных районных больницах – это врачи терапевты, анестезиологи, пульмонологи, а также средний и младший персонал. С ними заключают трудовые договора, и они прикомандировываются работать в развёрнутом инфекционном госпитале. Пока своими силами справляемся», – ответила Светлана Леонтьева.