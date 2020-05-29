Мокрый снег не исключают в Амурской области

Амурские синоптики сообщили о том, какая погода ожидается на территории Амурской области 1-4 июня. Возможно похолодание и выпадение мокрого снега.

В период 1-4 июня обширная, малоподвижная циклоническая область будет определять над территорией Приамурья неустойчивый характер погоды. В большинстве районов ожидаются дожди различной интенсивности. 2 июня местами на северо-востоке не исключен мокрый снег с дождем. Понижение температурного фона на 2-5 градусов ниже климатической нормы, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

Просмотров всего: 2859

#погода

распечатать

Александр Авдеев