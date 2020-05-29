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сегодня, 14:00 4

В России выросли цены на лекарства

В России выросли цены на лекарства
Фото: ok.ru

Лекарства от респираторных заболеваний в апреле подорожали на 7,6 % в сравнении с уровнем прошлого года. Впрочем, отдельные препараты выросли в цене почти вдвое, сообщают участники рынка. Основная причина — в нестабильности курса рубля.

Среди наиболее поднявшихся в цене групп препаратов — средства для лечения болезней дыхательной системы, они стали дороже на 7,6 %. Значительнее цены увеличились только на гормональные препараты — на 10,3 %, следует из данных DSM Group.

Заметно подорожали средства для лечения кожных заболеваний (+7,4 %). Препараты, помогающие решить проблемы костно-мышечной системы, прибавили в стоимости 7,3 %, лекарства от заболеваний органов чувств и сердечно-сосудистой системы — по 7,2 %. Меньше среднего, но все же значительно подорожали препараты для нервной системы и пищеварения — 6,4 % и 6,3 % соответственно.

Сильное повышение цен на некоторые лекарства зафиксировала Единая межведомственная информационная система (ЕМИСС). По данным сервиса, йод в апреле подорожал на 30,6% до 21 рубля за упаковку (в сравнении с апрелем 2019-го), валидол — на 23 % до 36 рублей, линекс — на 22,9% до 262 рублей, троксерутин — на 21,5 % до 128 рублей, левомеколь — на 21,2 % до 155 рублей.

Повышение цен не позволило аптекам значительно нарастить выручку, следует из ежемесячного отчета DSM Group за апрель. За четвертый месяц года они заработали 87,6 миллиарда рублей в розничных ценах. Это на 31,2 % меньше, чем в марте, но все же выше показателя апреля прошлого года — на 4,7 %.

«Объяснение роста цен простое — из-за падения курса рубля этой весной для российских препаратов подорожало фармсырье, а в случае с импортными изменилась закупочная цена. О других факторах говорить не приходится», — сообщил специалист.

В марте средняя стоимость лекарств в российских аптеках была на 9 % выше, чем в тот же период год назад. Подорожание в совокупности с ажиотажным спросом позволило аптекам получить выручку на 46 % больше, чем в марте 2019-го. Уже тогда эксперты прогнозировали снижение спроса: во-первых, граждане сделали запасы, во-вторых — покупательская активность сокращается, сообщают «Известия».

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#здоровье

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Комментарии
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  • Оттаван

    Оттаван
    1 час назад

    и цены на рыбные консервы подорожали на 25 процентов

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Оттаван

    и цены на рыбные консервы подорожали на 25 процентов



    Интересно рыбу или металл для банок за доллары покупаем?)

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    кто то привирает.

    хлоргексидин биглюконат месяца два назад покупал по 16 рублей. Сейчас там же, точно такой же - 71 рубль. Какие уж тут 7%

  • mm_6312580502103215391

    mm_6312580502103215391
    48 минут назад

    Bы вкуpcе чтo обычная мacка нe cпаcаeт oт COVID-19 а oт АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ УГОЛЬНАЯ МАСКА пoчти нa 100% oбезoпаcит ваc от зaрaжeния, ведь угольная фильтрация это натурально и безопасно даже для детей. B aптeкaх их не нaйти, но я нaшла гдe мoжнo купить и пo нopмальнoй цeне, oбeзопаcте cебя и cвoих близкиx ---- http://maskys.2sms.ru

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