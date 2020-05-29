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29мая
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На севере Приамурья ожидаются сильные дожди: прогноз погоды на 30 мая

На севере Приамурья ожидаются сильные дожди: прогноз погоды на 30 мая
Фото: pixabay.com

30 мая в Амурской области будет переменно облачно, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и в утренние часы в пониженных местах туман.

На севере области подует северо-восточный, по югу юго-западный ветер со скоростью 3-8, местами с порывами до 13 метров в секунду. Температура по северу составит плюс 7...12, по югу – плюс 12...17.

Днем на севере облачно с прояснениями, на юге переменная облачность, кратковременные дожди, местами по северу сильные, в отдельных районах грозы. Ветер по северу северо-восточный, по югу – юго-западный. Его скорость составит 4-9, порывы при грозе – до 12-17 метров в секунду. Температура по северу поднимется до 16...21, при прояснении – до 23...28, в дожде по крайним районам будет 9...14, по южным и центральным районам 26...31 градусов выше нуля.

В Благовещенске ночью переменная облачность, без существенных осадков. Ветер с юго-запада разгонится до 4-9 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 14...16. Днем будет малооблачно, без осадков. Скорость юго-западного ветра достигнет 6-11 метров в секунду. Температура воздуха – 29...31 градуса выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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