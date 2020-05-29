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сегодня, 12:44 7

В Приамурье автомобиль наехал на косулю, животное погибло

В Приамурье автомобиль наехал на косулю, животное погибло
Фото: pixabay.com

В Ивановском районе Амурской области под колеса автомобиля попала молодая косуля. Инцидент произошел на 79 километре автодороги «Подъезд к Благовещенску». Сотрудники ГИБДД, оформлявшие дорожно-транспортное происшествие, вызвали на место сотрудников управления по охране животного мира.

«Молодой самец косули лежал в кювете, судя по всему, от удара он погиб сразу. Тормозного пути на дороге не было. Как рассказал сам водитель, животное неожиданно выскочило из кустов и тут же попало под колеса. Отреагировать он не успел», – рассказал сотрудник управления по охране животного мира Амурской области, работавший на месте ДТП.

В отношении водителя были составлены материалы «по факту уничтожения охотничьих ресурсов по неосторожности». Мужчине предстоит выплатить компенсацию вреда, причиненного природе, в размере 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба амурского охотуправления.

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#ДТП #животные #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    57 минут назад

    а то что он мог сам погибнуть?? уходя от столкновения с козой, тупость, коза переходила дорогу в не положенном месте

  • DimonS

    DimonS
    51 минута назад

    Идиотом себя выставил. Нахрена было ментов вызывать?

  • Victrix

    Victrix
    51 минута назад

    Кто, в итоге, съел козу?

  • Ворокин

    Ворокин
    50 минут назад

    Подать в суд на дорожные службы возместить причиненный ущерб. Не видел ни одного знака на трассе о возможности выхода диких животных.

  • Victrix

    Victrix
    44 минуты назад

    Ворокин

    Подать в суд на дорожные службы возместить причиненный ущерб. Не видел ни одного знака на трассе о возможности выхода диких животных.



    Какие знаки? Вдоль трассы должен быть металлический забор, как между Мск и Спб.

  • Швейк

    Швейк
    36 минут назад

    Это ж представители ВЛАСТИ штраф дают. А ругать их НИЗЗЗЗЯЯААА!

  • Мармок

    Мармок
    7 минут назад

    вот это называется не повезло парню,день не удолся

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