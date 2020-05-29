В Приамурье автомобиль наехал на косулю, животное погибло

В Ивановском районе Амурской области под колеса автомобиля попала молодая косуля. Инцидент произошел на 79 километре автодороги «Подъезд к Благовещенску». Сотрудники ГИБДД, оформлявшие дорожно-транспортное происшествие, вызвали на место сотрудников управления по охране животного мира.

«Молодой самец косули лежал в кювете, судя по всему, от удара он погиб сразу. Тормозного пути на дороге не было. Как рассказал сам водитель, животное неожиданно выскочило из кустов и тут же попало под колеса. Отреагировать он не успел», – рассказал сотрудник управления по охране животного мира Амурской области, работавший на месте ДТП.

В отношении водителя были составлены материалы «по факту уничтожения охотничьих ресурсов по неосторожности». Мужчине предстоит выплатить компенсацию вреда, причиненного природе, в размере 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба амурского охотуправления.