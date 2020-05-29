Минтруд предлагает запретить увольнять работников во время пандемии

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Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.

Документ предлагает запретить увольнение или отправление в простой сотрудников в период приостановки деятельности компании из-за вводимых ограничений. При этом сам работник вправе уйти по собственному желанию, согласно проекту «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году».

Действие документа предусмотрено только на этот год из-за распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время в трудовом законодательстве не прописаны действия работодателей на случай введения карантина и других ограничений в случае пандемии. При обычных условиях оптимизация персонала предусмотрена тремя способами: введение простоя, сокращение штата или перевод на неполный рабочий день.

Минтруд предлагает разрешать увольнения и сокращения в случае уведомления работников в период действия карантина на следующий день после снятия ограничений. Согласно законодательству, работодатель обязан предупреждать о грядущем сокращении за два месяца. Отношения сотрудников и работодателей сфер непрерывного производства будет регулироваться действующим законодательством. При этом в случае сокращения рабочего дня предлагается сократить срок уведомления сотрудников с двух месяцев до двух недель.

Проект постановления направлен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которую представляют члены правительства, работодатели и профсоюзы.

27 мая министр труда и социальной защиты Антон Котяков предложил законодательно закрепить понятия удаленной и комбинированной занятости. По его словам, ряд организаций хотят продолжить работу в таком режиме. При этом сейчас около 5,6 миллиона человек в России работают на удаленке из-за коронавируса, сообщают «Известия».