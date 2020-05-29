Шестерых амурчан осудили за нарушение режима борьбы с коронавирусом

Благовещенский городской суд рассмотрел 6 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением режима борьбы с коронавирусом. Во всех случаях ответчики были признаны виновными за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС.

Так, один из осужденных находился в ТРЦ «Острова» без маски. Еще один был без средств индивидуальной защиты на автовокзале. Мужчина не соблюдал безопасную дистанцию, чем подвергал опасности других граждан, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Другая осужденная – продавец в магазине на улице Кузнечной в Благовещенске – торговала без маски и перчаток. В магазине не соблюдались меры по дезинфекции, не было организовано соблюдение социального дистанцирования (не менее 1 метра). Еще в одном магазине, расположенном по улице Октябрьской, не соблюдались меры по дезинфекции, не было организовано соблюдение социального дистанцирования, так же отсутствовал график по уборке и дезинфекции.

В другом магазине – на улице Лазо – отсутствовали запасы дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников. При осмотре туалета для сотрудников отсутствовал антисептик для обработки кожных покровов. Средства для мытья пола, торгового оборудования, дезинфицирующее средство на момент осмотра предъявлены не были. Ежедневный входной контроль температуры тела сотрудников не осуществлялся или был проведен не в полном объеме.

Еще одна осужденная амурчанка, работающая в школе № 5, допустила проведение массового мероприятия на школьном стадионе и не сообщила о том, что проводится массовое мероприятие.

Все шесть амурчан оштрафованы судом на 5, 10 и 30 тысяч рублей.

Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в вышестоящий суд.